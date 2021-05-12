В южноуральском городе зафиксировали два случая нападения гадюк за неделю

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Карталах Челябинской области зафиксировали два случая нападения змей на людей за прошедшую неделю. Так, 11 мая вызывали спасателей, чтобы поймать гадюку на улице Орджоникидзе. Она пряталась в кустах в непосредственной близости от двух школ, банка и жилого дома.

— Утром, в кустах у тротуара, гадюка не привлекала внимания, а ближе к обеду выползла на середину пешеходной дорожки и защищалась от людей контратакующими выпадами. Дежурная смена областного отряда поймала ее при помощи ловчей петли. Змею поместили в мешок, вывезли подальше от города и отпустили на природу, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Другой случай произошел 7 мая. В административное здание вагонно-ремонтного депо по улице Станционная пробралась гадюка. Змея активно защищалась, делая выпады в сторону людей. Но одна из сотрудниц накрыла чешуйчатого железным ведром и вызвала спасателей. Змею вывезли за город и отпустили.

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