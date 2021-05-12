Четырех челябинских полицейских подозревают в торговле данными об умерших

По данным следствия, за предоставляемую информацию полицейские получили более 390 тыс. рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции Челябинска. Они подозреваются в получении взяток от фирмы ритуальных услуг в обмен на информацию о недавно умерших граждан.

— По данным следствия, в течение 2019 – начала 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело возбуждено по ч.3, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Также следственные действия проводятся и в отношении предпринимателя, который подозревается в незаконной даче взятки. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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