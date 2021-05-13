На двух перекрестках и кольце в Челябинске 13 мая на целый день отключат светофоры

В 18:00 светофоры обещают включить. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске в четверг, 13 мая, на весь рабочий день отключат три светофора. Они не будут работать на двух перекрестках и кольце на улице Дарвина в районе «Южуралмебели» до 18:00. Об этом предупредили в городском комитете дорожного хозяйства.

Светофоры отключили с 8:00. Они не работают на перекрестках Куйбышева—Красного Урала, в районе остановки «Областная больница» на Блюжера—воровского—Салтыкова и в районе кольца на улице Дарвина рядом с «Южуралбелью», где проводится работа на электрических сетях.

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