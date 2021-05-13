Мусульмане Челябинской области празднуют Ураза-байрам

Мусульмане в среду, 13 мая, завершают священный месяц Рамадан праздником Ураза-байрам. Из-за трагедии в Казани он пройдет без угощений. Службы в мечетях в этот день проводят в разное время, чтобы молящиеся из числа рабочего класса успели на работу.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Мечети в Ураза-байрам полны молящихся. Для правоверных мусульман старше 60 лет из-за эпидемиологической обстановки была организована онлайн-трансляция богослужений. Для всех остальных намазы провели в 6, 7 и 8 утра. Верующие в ходе праздничного богослужения молились, в том числе, за усопших и пострадавших в трагедии в Казани.

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Фото: Евгений НАСЫРОВ

Добавим, что челябинские мечети после богослужения будут работать в обычном режиме.

Как проходило празднование Ураза-байрам в прошлом году, читайте в материале.

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