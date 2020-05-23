2020-05-23T21:27:46+03:00
Общество

Ураза-байрам в Челябинске 2020: прямая онлайн-трансляция

Праздник Ураза-байрам в Челябинске 2020 отмечают в режиме самоизоляции
Ирина ФАДЮШИНА
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Все мечети Челябинска будут закрыты для верующихВсе мечети Челябинска будут закрыты для верующихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мусульмане всего мира завершают священный месяц Рамадан праздником Ураза-байрам. В воскресенье, 24 мая, в 7:00 состоится праздничное богослужение. Из-за пандемии коронавируса на Ураза-байрам в Челябинске 2020 верующим рекомендовано оставаться дома. Главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев прочитает проповедь в формате прямой онлайн-трансляции из Соборной мечети на улице Елькина. Ее покажет телеканал ОТВ.

Все мечети будут закрыты для горожан. Мусульманам напоминают слова Пророка Мухаммада: «Если вы услышите об эпидемии в некой земле, не входите в нее; если же эпидемия распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте ее».

— Ваши молитвы, даже совершенные дома, будут равняться перед Всевышним Аллахом, как равноценные тем, что совершаются в мечетях. Достопочтимый Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад (Мир Ему) сказал: «Вся земля является для моей Уммы божьим храмом — мечетью, кроме кладбища и бани», — говорится в обращении главного муфтия УрФО Рината хаджи-хазрата Раева.

Обращение Главного муфтия Урала Рината хаджи-хазрата Раева. Видео: rdum.info.

Мэр Челябинска Наталья Котова поздравила мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрам:

— Испокон веков он отмечается свершением добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. Эти ценности одинаково близки людям разных вероисповеданий и исторически служат основой мира и стабильности. Пусть и впредь мусульмане своими добрыми делами приумножают духовный потенциал общества, помогают укреплению межконфессионального сотрудничества, взаимопонимания между всеми народами Южного Урала. Я присоединяюсь к призыву главного муфтия УрФО Рината Раева и прошу верующих отметить Ураза-байрам дома, в узком семейном кругу, без посещения мечетей, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия вашим семьям, успехов во всех начинаниях!

Весь месяц поста Рамадан прошел в режиме самоизоляции. Как отмечают сами мусульмане, для них это стало возможностью, уделить больше внимания духовной составляющий, провести время с близкими.

— Обычно мы куда-то спешим: на работу, потом надо купить продуктов, приготовить Ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. — Прим. ред.), потом пойти в мечеть, а там будут подруги, выбрать, что же надеть… духовность уходит на задний план, заменяясь бытовыми вопросами. Сейчас есть возможность укрепить отношения с родителями. У многих моих подруг, как и у меня, родители не соблюдающие. Это возможность показать пример, поделиться своими мыслями, — рассказала молодая мусульманка из Челябинска Наиля Шарипова. — Недавно на Ифтаре была жена имама. Она рассказывала, что раньше его в течение Раманада постоянно приглашали куда-то, а теперь они могут побыть вместе.

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Еще один челябинец — мастер спорта по боксу Ахмадшох Махмадшоев поделился секретами спортивной подготовки во время мусульманского поста.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наши столичные коллеги проведут прямую онлайн-трансляцию Ураза-байрам из Соборной мечети в Москве.

Ураза-Байрам в Соборной мечети в Москве: прямая трансляция.В Московской Соборной мечети проходит молитва в честь праздника Ураза-байрам. Её проводят имамы мечети, но они соблюдают социальную дистанцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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