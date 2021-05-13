Застрявшая в Абхазии челябинская туристка вместе с группой спустилась с горы

Все члены группы - опытные спортсмены. Фото: скрин видео МЧС Абхазии

Туристка из Челябинска Наталья Южакова, которая в составе тургруппы застряла в горах Абхазии, спустилась с еще пятью участниками к спасателям. По информации КП-Челябинск, она уже связалась с турсообществом Челябинска и сообщила, что с ней все в порядке. Еще один турист по-прежнему в горах, до него добираются спасатели вместе с руководителем группы Анной Гилева.

— Наталья Южакова совершала восхождение в составе группы Нижнего Тагила. Все члены — опытные спортсмены, они прошли подготовку. О своем маршруте заявили, он был согласован маршрутной квалификационной комиссией Свердловской области, — сообщила КП-Челябинск ответственный секретарь Федерации спортивного туризма Челябинской области Светлана Ишкаева.

Наталья Южакова - опытный турист и спортсмен. Фото: соцсети

Как позже рассказала МЧС Абхазии инструктор группы Анна Гилева, поход был второй категории сложности спортивной.

— Мы в третий раз проходим такой маршрут. Выяснилось, что член группы был не готов физически, хотя на тренировке мы его предупреждали. Мы оставили его в палатке на перевале с едой, а сами отправились в радиальный выход с одной ночевкой. Но вернуться обратно не смогли, сильно испортилась погода — снегопад и ледяной дождь. Два дня пробивались к нему, когда поняли, что не получается, связались с МЧС и спустились к ним, — рассказала Анна Гилева. — Я была неправа, нельзя было делить группу.

Туристов отправили отдыхать. Фото: МЧС Абхазии

По ее словам, на перевале, по указанным им координатам, оставленного члена группы не нашли.

Напомним, вчера в первой половине дня группа связалась с МЧС Абхазии, они сообщили, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Весь день МЧС на вертолете облетали территорию, но из-за непогоды поиск результатов не дал.

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