Мэрия Челябинска призвала горожан не лезть в холодную воду, несмотря на жару

Открывать пляжный сезон в Челябинске еще рано. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Челябинск пришла аномальная для мая жара с температурой на 7 °C выше климатической нормы. Пекло продержится в городе до конца недели и даже захватит следующую. Многие уже запланировали отдых на природе. Но в мэрии предупреждают, что пляжный сезон в городе еще не открыт и призвали людей не лезть в холодную воду.

— Пляжный сезон раньше 1 июня в Челябинске точно не откроется, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Для открытия пляжного сезона необходимо проверить готовность пляжей к наплыву отдыхающих, проверить безопасность дна и провести ряд других мер. Несмотря на аномальную для мая жару, вода еще не прогрелась, и лезть в нее самим и тем более пускать детей не надо.

КП-Челябинск запросила в управлении безопасности жизнедеятельности администрации города список официальных пляжей в Челябинске. Как только он будет готов и появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

ГУ МЧС России по Челябинской области напоминает правила поведения на водных объектах:

*нельзя купаться на пляже, когда купальный сезон еще не открыт;

*нужно знать приемы оказания первой помощи утопающим;

*рыбакам следует иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности, а также средства оповещения о своем местонахождении;

*родителям необходимо объяснить детям, что нельзя устраивать игры вблизи рек и озер;

*обязательно нужно напоминать ребенку об основных правилах безопасности на воде;

*рассказывать детям об опасностях, которые их подстерегают вблизи водоемов.

В случае происшествия необходимо звонить по телефону «101» или «112».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru