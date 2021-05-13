Мэрия Челябинска призвала горожан не лезть в холодную воду, несмотря на жару

Открывать пляжный сезон в Челябинске еще рано.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Челябинск пришла аномальная для мая жара с температурой на 7 °C выше климатической нормы. Пекло продержится в городе до конца недели и даже захватит следующую. Многие уже запланировали отдых на природе. Но в мэрии предупреждают, что пляжный сезон в городе еще не открыт и призвали людей не лезть в холодную воду.
— Пляжный сезон раньше 1 июня в Челябинске точно не откроется, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Для открытия пляжного сезона необходимо проверить готовность пляжей к наплыву отдыхающих, проверить безопасность дна и провести ряд других мер. Несмотря на аномальную для мая жару, вода еще не прогрелась, и лезть в нее самим и тем более пускать детей не надо.
КП-Челябинск запросила в управлении безопасности жизнедеятельности администрации города список официальных пляжей в Челябинске. Как только он будет готов и появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.
ГУ МЧС России по Челябинской области напоминает правила поведения на водных объектах:
*нельзя купаться на пляже, когда купальный сезон еще не открыт;
*нужно знать приемы оказания первой помощи утопающим;
*рыбакам следует иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности, а также средства оповещения о своем местонахождении;
*родителям необходимо объяснить детям, что нельзя устраивать игры вблизи рек и озер;
*обязательно нужно напоминать ребенку об основных правилах безопасности на воде;
*рассказывать детям об опасностях, которые их подстерегают вблизи водоемов.
В случае происшествия необходимо звонить по телефону «101» или «112».
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