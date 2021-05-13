«Маленький чемпион-2021»: открыта регистрация участников

«Маленький чемпион» состоится 29 мая в манеже легкоатлетического комплекса имени Елесиной Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске пройдет Открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион-2021». КП-Челябинск приглашает малышей и их родителей к приобщению к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями. Мероприятие состоится 29 мая с 9:00 до 13:00 на стадионе имени Е. Елесиной (положение).

Фестиваль проводится в два этапа:

I этап — прием заявок с 11 мая 2021 года до момента формирования полного списка участников (не более 500 человек).

II этап — фестиваль, 29 мая 2021 года в манеже легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной (г. Челябинск, пр. Ленина, 84).

К фестивалю допускаются мальчики и девочки по возрастным группам:

I группа: мальчики-девочки с 5 месяцев до 1 года месяцев;

II группа: мальчики-девочки с 1 года до 2 лет;

III группа: мальчики-девочки с 2 лет до 3 лет.

Внимание! К участию допускаются дети, рожденные в период с 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2020 года.

Регистрация участников соревнований, с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка проходит с 11 мая до момента формирования полного списка участников (не более 500 человек).