В челябинском доме-интернате инвалидов и пенсионеров кормили некачественными крупами

Фото:pixabay.com

В Челябинске дом-интернат №1 для престарелых и инвалидов оказался в центре скандала из-за того, что его постояльцев кормили некачественными крупами. Нарушения вскрылись после проверки, которую организовали сотрудники Россельхознадзора. Выяснилось, что в ячменных и кукурузных крупах было низкое содержание мучки. А это не соответствует требованиям ГОСТа. Теперь виновников хотят привлечь к ответственности.

— За нахождение в обороте пищевого продукта, не соответствующего требованиям нормативного документа, предоставление покупателям и потребителям не достоверной информации о качестве и безопасности пищевого продукта, не соблюдение требований нормативных документов поставщик будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Челябинской области.

За выявленные нарушения поставщику грозит штраф до 30 тыс. рублей. А вот производителям самих круп запретят создавать свою продукцию до момента, когда они пройдут проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru