На сайт «Бессмертного полка» заходили даже со смарт часов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всероссийское общественное движение «Бессмертный полк» уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате. Проект «Билайн Аналитика» посмотрел, с каких устройств пользователи заходили на сайт «Бессмертного полка» в 2020 и 2021 году и подсчитал, какие города стали лидерами по посещаемости.

В 2020 году большая часть посетителей сайта «Бессмертный полк» заходила на ресурс с мобильных устройств. Их оказалось более 85 процентов от общего числа пользователей. Около 7 процентов пользователей заходили на сайт, используя USB-модем. Остальные несколько процентов людей для захода на сайт использовали планшет, переносной или стационарный Wi-Fi роутер, а также внешний модем. Интересным является тот факт, что несколько десятков людей заходили на сайт со смарт часов.

Если говорить о географии, то чуть более 18 процентов посетителей сайта были из Москвы и Воронежа, почти 19 процентов заходили из Саратова, на четвертой и пятой строчке по посещаемости сайт расположились Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Северная столица лишь на шестом месте.

В 2021 году мобильные телефоны (смартфоны) также с большим отрывом лидируют в рейтинге устройств, с которых пользователи заходили на сайт «Бессмертного полка» — более 89 процентов. USB-модем использовали чуть менее 4 процентов. В остальном изменений не много — для захода на сайт использовались планшеты, Wi-Fi роутеры или внешние модемы.

В рейтинге городов-лидеров по посещаемости сайта движения также есть изменения -пользователей из Москвы по-прежнему больше всего, и их количество даже выросло до 24 процентов. А на втором место в 2021 году оказался Саратов, жители этого города составили чуть более 17 процентов от общего числа посетителей сайта, обогнав Воронеж почти 5 процентов. На четвертой строчке по посещаемости расположились Нижний Новгород и Хабаровск (из них заходило около 7 процентов всех посетителей). Пятое место делят Новосибирск и Ростов-на-Дону, опережая на доли процента Екатеринбург и Челябинск, которые в этом году более активно заходили на сайт «Бессмертного полка», чем в прошлом. Санкт-Петербург в этом году расположился на седьмой строчке.

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