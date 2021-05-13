Помочь выпускникам с работой: Текслер поддержал программу Минтруда РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 мая губернатор Челябинской области участвовал в совещании при президенте России с членами федерального правительства и руководителями регионов.

Одним из вопросов, сообщает пресс-служба губернатора, стала ситуация на рынке страна. После коронакризиса нужно восстанавливать занятость до прежнего уровня.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал президенту о программе по содействию занятости выпускников и субсидированию их найма. Кстати, такая программа стала успешной в прошлом году в Челябинской области. Принята она была по инициативе губернатора Алексея Текслера.

— Мы увидели дополнительную мотивацию у работодателей познакомиться с выпускниками, которые участвуют в программе. В итоге мы добились роста уровня трудоустройства выпускников вузов и учащихся учреждений среднего профессионального образования. Количество зарегистрированных в службе занятости выпускников сократилось у нас в два раза. Поэтому считаем эту программу востребованной, предложение Минтруда просим поддержать, — сказал губернатор.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса выпускники лишились производственной практики, не успев зарекомендовать себя перед работодателями. Согласно решению правительства Челябинской области, работодатели получили субсидии за стажировку молодых специалистов , за наставничество. Размер выплаты на стажирующегося и наставника рассчитывался, исходя из фактически отработанного времени. Максимальная сумма — 18 162 руб.

Направляли ребят на стажировку Центры занятости Челябинской области.

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