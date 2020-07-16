2020-07-16T10:47:51+03:00
Общество

Алексей Текслер распорядился помочь выпускникам вузов найти работу

Инициативу поддержки молодых специалистов ранее губернатор озвучил президенту России
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В Челябинской области власти помогут выпускникам вузов найти работу.В Челябинской области власти помогут выпускникам вузов найти работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 16 июля, глава региона Алексей Текслер подписал постановление правительства Челябинской области о помощи в трудоустройстве выпускников вузов Южного Урала.

Напомним, в мае на совещании при президенте России, посвященном ситуации на рынке труда в стране, губернатор выступил с инициативой поддержать вчерашних студентов. Из-за пандемии коронавируса выпускники вузов лишились производственной практики. И не смогли, увы, зарекомендовать себя будущим работодателям, получить необходимые азы практических навыков.

Тогда, на совещании с главной государства, Алексей Текслер отметил:

— У выпускника будет возможность зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт. А у работодателя — возможность подобрать необходимых специалистов.

Согласно постановлению Правительства Челябинской области, работодатели получат субсидии за стажировку выпускников, за наставничество. На компенсацию могут рассчитывать российские предприятия, работающие в нашем регионе. Размер выплаты на выпускника и наставника рассчитывается, исходя из фактически отработанного времени. Максимальный размер — 18 162 руб.

Как сообщает пресс-служба губернатора, направлять ребят на стажировку поручено Центрам занятости Челябинской области. Средства по субсидиям предприятиям перечислит областной минфин, исходя из заявок от Центров занятости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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