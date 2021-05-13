Звуки музыки: симфонический оркестр Мариинского театра выступил в Челябинске

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на сцене театра оперы и балета им. Глинки. Фото: gubernator74.ru

Долгие и несмолкающие аплодисменты — это об эмоциях челябинских меломанов, побывавших на концерте симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В нашем городе коллектив выступил на сцене театра оперы и балета. Днем раньше оркестр радовал публику в Магнитогорске.

— Много лет назад Валерий Абисалович организовал Пасхальный фестиваль, и я рад, что через 10 лет фестиваль вернулся в Челябинск. С Валерием Абисаловичем мы познакомились в январе прошлого года, и предполагалось, что, пожав друг другу руки, мы скажем дежурные фразы и разойдемся. Мы минут 40 общались, и в итоге пришли к тому, что Пасхальный фестиваль нужно вернуть в Челябинск, — сказал губернатор Алексей Текслер.

Но в прошлом году планам помешала пандемия. Тем не менее, Валерий Гергиев дал слово выступить перед челябинской публикой, и концерт состоялся в августе. Оркестр Мариинки дал концерт в честь врачей.

— Я уверен, что наша дружба, культурное общение региона с Мариинским театром продолжались долгие годы. Я все сделаю для того, часть Пасхального фестиваля проходила в Челябинске, — добавил Алексей Текслер.

Пасхальный фестиваль представил богатую программу, состоящую из симфонической, хоровой, звонильной, благотворительной частей. Открылся концерт произведением Равеля «Павана на смерть Инфанты» памяти погибших в казанский гимназии.

— Желаю больших успехов Челябинску и всему региону. Я знаю, что у Алексея Леонидовича большие планы по обогащению культурной жизни региона, и уже есть большие достижения, — сказал Валерий Гергиев.

Маэстро отметил, что Челябинск за два последних года похорошел. И подчеркнул: у города есть огромный потенциал, в том числе, для культурный.

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