В Челябинске собираются построить пешеходную набережную с подземным переходом

Работы будут вестись в районе исторического музея и филармонии. Фото: yandex.ru/maps

Мэрия Челябинска утвердила документацию по проекту строительства пешеходной набережной между государственным историческим музеем и филармонией. Согласно информации, опубликованной на сайте администрации, работы будут вестись по улице Труда от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

— Проектом предусмотрено строительство пешеходной набережной от ул. Труда, 100 до ул. Труда, 92а с подземным пешеходным переходом под Троицким мостом и выходом на пешеходную ул. Кирова, – говорится в пояснительной записке к опубликованному документу. – Предельная высота искусственного сооружения, входящего в состав линейного объекта, составляет с учетом обеспечения габарита по высоте до низа перекрытия в 2,3 метра и более.

Напомним, власти Челябинска говорили о строительстве подземного перехода несколько лет назад во время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Однако большую часть мероприятий позже перенесли в Санкт-Петербург. Саму набережную должны были сдать еще в 2020 году, но с подрядчиком расторгли контракт.

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