Водичка для купания вряд ли подойдет, а для игр на берегу — самое то. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально жаркая погода в Челябинской области в выходные достигнет +35 °С. Такой прогноз сделали в местном гидрометцентре. При этом пляжный сезон официально закрыт, и в мэрии призывают не лезть в непрогретую воду, несмотря на пекло.

Сегодня в Челябинске столбики термометров достигнут значений +29… +31 °С днем. Для мая такая погода считается на 7 °С выше климатической нормы.

В субботу, 15 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ночью +12… +14 °С, днем +30… +32 °С. Ветер южный с переходом на западный скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье, 16 мая, в Челябинске будет еще жарче: в темное время суток синоптики прогнозируют +13… +15 °С, а днем солнце прогреет воздух до +31… +33 °С. Прохлады добавит северо-западный ветер 3-8 м/с.

В Челябинской области в выходные, по данным гидрометцентра, в субботу, 15 мая, местами ожидается небольшой дождь. Но ему в прогнозируемые +28… +33 °С люди будут только рады.

Самое пекло в регионе ожидается в воскресенье, 16 мая. Днем столбики термометров поднимутся до значений +30… +35 °С.

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