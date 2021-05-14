Смертельное ДТП, где фура сбила пенсионерку на «зебре» в Челябинске, вылилось в уголовное дело

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Фото: Евгений НАСЫРОВ

Смертельная авария в Челябинске на пересечении улицы Каслинской и Комсомольского проспекта, где фура с прицепом насмерть сбила пенсионерку, вылилась в уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— 12 мая водитель автопоезда в составе грузового седельного тягача ДАФ на перекрестке улиц Каслинской и Комсомольского проспекта сбил женщину на вид 60-65 лет, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — рассказала Наталья Мамаева. — По данному факту следственным отделом по расследованию ДТП городского УМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Личность женщины в настоящее время не установлена. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Челябинска.

Женщина, которую сбил большегруз в районе Каслинского рынка, переходила дорогу по зебре. Она попала в «слепую зону», водитель не заметил и потащил метров на 100. Об этом сообщили очевидцы журналисту КП-Челябинск.

На вид женщине около 50 лет. От полученных травм она скончалась на месте.

На дороге осталась обувь женщины. Фото: ГИБДД по Челябинску

Около 17:30 тело женщины вытащили из-под машины Фото: Евгений НАСЫРОВ

Дорога усыпана осколками Фото: Евгений НАСЫРОВ

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