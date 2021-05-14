В Челябинске хотят досрочно открыть купальный сезон из-за аномальной жары

Температура в эти выходные будет доходить до +30 градусов

Мэрия Челябинска рассматривает вопрос о досрочном открытии купального сезона. Причиной этому послужила аномальная жара, которая установилась в регионе.

— В связи с аномально высокой температурой воздуха мэр Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на водоёмах города, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу, 15 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ночью +12… +14 °С, днем +30… +32 °С. Ветер южный с переходом на западный скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье, 16 мая, в Челябинске будет еще жарче: в темное время суток синоптики прогнозируют +13… +15 °С, а днем солнце прогреет воздух до +31… +33 °С. Прохлады добавит северо-западный ветер 3-8 м/с.

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