В Магнитогорске Челябинской области четвертый день ищут страдающую потерей памяти женщину

Узнать женщину можно по неустойчивой походке и яркой футболке. Фото: "ЛЕГИОН СПАС74" ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ/vk.com

В Магнитогорске Челябинской области с 13 мая ищут 40-летнюю Олесю Загоруйко. Ночью она ушла из дома на улице Бориса Ручьева и до сих пор ее никто не видел. Как сообщают в поисково-спасательном обществе «Легион спас 74», девушка страдает потерей памяти, она дезориентирована.

— Рост 160 см, худощавая, со светло-зелеными глазами и светлыми волосами ниже плеч, — говорится ориентировке. — Была одета в темно-синие джинсы и красную футболку с изображением сердца бежевого цвета. Особая примета — неустойчивая походка.

Если вы встречали Олесю Загоруйко, позвоните 8-800-300-85-99. В поисковых службах просят южноуральцев не проходить мимо растерянных и дезориентированных людей. Возможно им нужна помощь! Не так давно КП-Челябинск писал о поисках глухонемого парня. В холод один в незнакомом городе он провел ночь. Его видели, но в полицию никто не заявил. Хорошо, что все закончилось благополучно.

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