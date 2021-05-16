Леший поссорил чиновников и общественников на генеральной уборке в челябинском бору

Оказывается, в таком костюме друид частенько гуляет по бору. Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально/vk.com

Зерно раздора посеял неизвестный житель Челябинска, который в костюме лешего пришел на субботник в рамках акции #Генуборки в челябинском бору. Как рассказал, замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, он попросил называть себя «друидом» и активно помогал общественникам в уборке территории. А вот депутат по Центральному району Елена Вахтина сообщила, что этот леший пришел на встречу с эко-активистами в бору и устроил скандал.

— Поначалу нам показалось, что это представитель школьного лесничества, чьи ребята активно принимали участие в мероприятии. Но вскоре, познакомившись, оказалось, что это обычный гражданин, который любит и сохраняет наш городской бор, — рассказал КП-Челябинск Виталий Безруков. — Никакой неадекватности я не заметил. Наоборот, мужчина активно помогал убирать валежник, показывал «скрытые» места бора с большим количеством мусора. Он был дружелюбен и вежлив, устраивал «интерактив» с детьми, шутил по-доброму.

Мужчина рассказал, что у него есть семья, и они часто выходят на уборку мусора, причем он — в костюме.

Виталий Безруков предложил его сделать хранителем леса. Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально/vk.com

— Можно по-разному относиться к данному персонажу, по-моему, у Челябинского бора, появился свой дух и хранитель леса, — считает Виталий Безруков.

Но вот депутат по Центральному району Елена Вахтина уверяет, что этот леший — сумасшедший. В своем телеграм-канале она рассказала, что видела этого мужчину на встрече с эко-активистами — он кричал что-то невнятное, обещал облить всех мочой из бутылки и изгнать злых духов из леса и всех окружающих.

— Виталий, вы на солнце видимо перегрелись или ваш «леший», возможно совершенно другая, иная сущность, новая, иная, — пишет Вахтина.

— Не знаю, возможно, его спровоцировали, — говорит Виталий Безруков. — Лучше бы Вахтитна пришли на уборку в лес. Были все общественные организации, кроме этой.

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