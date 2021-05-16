«Челяба – красавцы»: команда «Город N» победила в Высшей лиге КВН и вышла в четвертьфинал

"Город N" обошли четыре команды из разных регионов. Фото: скрин видео

Челябинская команда «Город N» стала лучшей в пятерке команд КВН в 1/8 Высшей лиги. Своими шутками ребята, для которых игра была дебютом, покорили зрителей и жюри. Выступления «Город N» набрали 14,8 баллов, команда вышла в четвертьфинал.

— Нужно отметить, что лучше всего подготовлена во всех конкурсах оказалась команда Челябинска, — сказал Вадим Галыгин.

Шутки о Челябинске тоже прозвучали. Фото: скрин видео

Ревва был немногословен: «Город N», Челяба — красавцы».

Полина Гагарина рассказала всем, что команда из Челябинска — ее фавориты.

«Город N», соревновалась с «Уже не дети» города Светлый, московской командой «ЮРА», «Дети Тьюринга» (Минск) и «Пал Палыч» из Хабаровского края. Команды сыграли 3 конкурса: приветствие, ситуация, музыкальное домашнее задание. В выступлениях не раз звучали шутки о родном городе.

Фильм "Девчата" с челябинским юмором. Фото: скрин видео

И за все конкурсы только в «Музыкальном домашнем задании» «Город N» схлопотал «четверку» от Константина Эрнста. Тем не менее, он похвалил нашу команду: «Челяба — молодцы, очень круто».

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