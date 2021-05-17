Ректоры челябинских вузов отчитались о доходах: кто зарабатывает больше

Александр Шестаков зарабатывает больше Сергея Таскаева. Фото: Александр Шестаков/vk.com, ЧелГУ. Челябинский государственный университет/vk.com

Минобрнауки РФ опубликовало информацию о ежемесячной средней зарплате руководителей подведомственных учреждений по итогам 2020 года. В список вошли ЮУрГУ, ЧелГУ, НИИ сельского хозяйства в Тимирязевском и отделение РАН в Ильменском заповеднике.

В прошлом году ректор ЮУрГУ Александр Шестаков зарабатывал в среднем по 359,1 тыс. рублей в месяц. Из его заместителей большое всех получала проректор по экономическим и финансовым вопросам Людмила Бойкова — 249,7 тыс. рублей. Самая скромная зарплата у проректора вуза по научно-образовательным центрам и комплексным научным программам Сергея Ваулина — всего 32,7 тыс.

В документе также отражено, сколько получают главные бухгалтеры вузов. В ЮУрГУ Ольга Щербинина, занимающая эту должность, получала около 194,8 тыс. рублей ежемесячно.

У ректора ЧелГУ Сергея Таскаева зарплата чуть меньше, чем у руководителя вуза-конкурента — 323,5 тыс. рублей в месяц. Зарплата проректоров примерно на одном уровне. Так, из них больше всех получал зам по административно-хозяйственной работе Сергей Богословский — 169,4 тыс. рублей, меньше всех выходило у проректора по научной работе Игоря Бычкова — 142,8 тыс. рублей. Главбух вуза Валерия Коваль зарабатывала в среднем 170,8 тыс. в месяц.

В список также вошли Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который находится в поселке Тимирязевский. И. о. директора Юрий Прядун зарабатывал около 107,3 тыс. рублей. У замов зарплата не выше 52 тыс. Главный бухгалтер и вовсе зарабатывала 46,8 тыс.

Руководитель Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН в Миассе (Ильменский заповедник) Валерий Удачин зарабатывал 261,8 тыс. рублей в месяц. Три его зама — не более 74 тыс. Главбух — по 102,4 тыс. рублей.

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