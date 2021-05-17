Челябинская спортсменка стала победителем этапа мирового Гран-при по легкой атлетике

Легкоатлетка Анна Сапожникова. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области

Челябинская спортсменка Анна Сапожникова стала победителем этапа мирового Гран-при по легкой атлетике. Соревнования проходили в швейцарском городе Ноттвиль с 14 по 16 мая. Наша соотечественница принимала участие в прыжках в длину и завоевала на них золото, показав 3-й результат мирового рейтинга

— Южноуральская легкоатлетка стала сильнейшей с результатом в 4,36 метра. Тренерами Анны являются Виктор Тимофеевич Слободчиков и Елена Ивановна Мальчикова, — сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Следующим испытанием для челябинской спортсменки станет чемпионат Европы, который состоится в польском городе Быдгощ. Эти соревнования пройдут с 1 по 5 июня. Отметим, что ранее Анна Сапожникова уже завоевывала медали чемпионата Европы.

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