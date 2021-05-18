Пошел купаться и не вернулся: в Челябинской области пропал мужчина

Река Уй не глубокая, но течение может усложнить работу спасателей. Фото: Андрюша Романов/wikimedia.org

В Уйском районе пропал 41-летний мужчина, 1980 года рождения. Накануне, поздно вечером, он пошел купаться на реку Уй недалеко от деревни Брюхово.

— Дежурная смена Миасского отряда сегодня утром выехала для проведения поисковых работ в Уйском районе: поздним вечером, вернувшиеся домой дети сообщили маме, что папа пошел купаться и не вышел из воды. Глубина речки в пределах населенного пункта небольшая, не превышает 1-1,5 метров, — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательного службе Челябинской области.

Спасатели отмечают, что быстрое течение может значительно усложнить поиск мужчины.

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