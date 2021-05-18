На «Меридиане» в Челябинске пробки: рабочие убирают 88 сломанных фонарей

Обещают, что темно ночью не будет. Фото: КДХ Челябиниска
В Челябинске на автодороге «Меридиан» от улицы Артиллерийской до Механической затруднено движение машин. Со вчерашнего дня здесь убирают 88 фонарей, которые вышли из строя.
— Работа осуществляется в дневное время, поэтому нарушений в графике ночного уличного освещения не будет, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.
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