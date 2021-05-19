Минэкологии проверит информацию о сливе канализации в челябинский Карпов пруд

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Министерство экологии Челябинской области проверит информацию о сливе отходов в Карпов пруд. Недавно горожане пожаловались, что рядом с пляжем в СНТ «Мичуринец» стоит особняк, из которого льется грязная вода, предположительно, канализационная. Она бежит прямиком в пруд, где купаются люди.

— По данному обращению жителей министерством экологии Челябинской области организована проверка. Специалисты уже направлены на место, — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В этом году суд обязал Челябинский металлургический комбинат заплатить 142,6 млн рублей за ущерб окружающей среде. С октября 2017 по ноябрь 2018 года с предприятия в реку Миасс попали сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Размер ущерба составил около 260 млн рублей.

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