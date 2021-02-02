ЧМК заплатит 142 млн рублей за слив сточных вод в реку Миасс

К "Мечелу" предъявлено несколько исков на сумму ущерба около полумиллиарда рублей. Фото: Александр Гусев/Google Maps

Челябинский металлургический комбинат заплатит 142,6 млн рублей за ущерб окружающей среде. Областной суд поддержал требование природоохранной прокуратуры.

— Предприятие должно было применить более эффективные технологии очистки производственных стоков, но этого не сделало. В результате чего окружающей среде Челябинска причинен ущерб на общую сумму 142,6 млн рублей, — сообщили в областной прокуратуре.

Суд требования прокурора удовлетворил, но ЧМК подал апелляцию. Челябинский областной суд признал обоснованным требование надзорного ведомства и теперь решение вступило в законную силу.

По загрязнению окружающей среды к «Мечелу» были предъявлены несколько гражданских исков на сумму около полумиллиарда рублей. Часть из них удовлетворена, часть находится в производстве, часть — оспорена.

В апреле 2020 года открыто уголовное дело в отношении трех сотрудников ЧМК: начальника управления природоохранной деятельности, его зама и главного инженера. По их вине с октября 2017 по ноябрь 2018 года в реку Миасс попали сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Размер ущерба составил около 260 млн рублей. Это первое дело по защите окружающей среды, которое дошло до уголовной ответственности.

— Дело объемное, требуется значительное время для его рассмотрения, — прокомментировал КП-Челябинск председатель Металлургического районного суда Григорий Ярыгин.

Как сообщала прокуратура ранее, в счет погашения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 20 млн рублей. Кроме того, ЧМК провел работы по устранению нарушений и уменьшению вреда для природы на 100 млн рублей.

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