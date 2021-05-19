В Челябинске задержали курганца, обменивавшего поддельные доллары на рубли

Фото: Евгения ГУСЕВА Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске задержали жителя Кургана, который обменивал поддельные доллары на рубли. Мужчина рассказал полицейским, что нашел восемь 100-долларовых купюр на съемной квартире. Он показал их своему знакомому, который собаку съел на определении подделок, и тот ему заявил, что да, есть признаки того, что деньги — фальшивые. Но курганца это не остановило.

Он специально затер купюры, чтобы у сотрудников банка было меньше шансов определить их подлинность, и пошел обменивать. Туда он ходил дважды, принося по 400 долларов, и оба раза были успешными. Поймать его удалось лишь в третий раз, когда мужчина принес 100 долларов и кассир заподозрила неладное. Ее опасения подтвердились: купюра оказалась поддельной, о чем и сообщили в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине — восемь лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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