Два бывших сотрудника челябинского Ростехнадзора ответят перед судом за взятки

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по газовому надзору Ростехнадзора. По данным следствия, в декабре 2018 года к нему обратился директор коммерческой компании, который попросил подписать документы о приемке строительства газовой сети без проверки работ. Начальник отдела согласился, потому что находился в хороших отношениях с этим предпринимателем — ранее он тоже работал в Ростехнадзоре.

Как оказалось, между ними была больше чем дружба, и коммерческий директор периодически находил «клиентов» для начальника отдела, чтобы тот подписывал документы за деньги. В апреле 2020 года он это сделал за 20 тыс. рублей, а в 2018 году «клиенты» дважды платили по 30 тыс. рублей. Правда, тогда деньги не дошли до начальника отдела — директор компании оставил их себе.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и технического директора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На имущество обвиняемых — пять автомобилей — наложили арест. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Челябинска.

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