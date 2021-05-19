В Челябинской области задержали мужчину, убившего в садах человека

На одежде мужчины были обнаружены пятна крови, а в его доме на садовом участке нашли обувь убитого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из садовых товариществ в Магнитогорске Челябинской области убили человека. Местный охранник нажал на тревожную кнопку, чтобы вызвать силовиков.

Прибывшие бойцы вневедомственной охраны Росгвардии осмотрели тело убитого мужчины. Он лежал без обуви возле дороги, а на его теле виднелись гематомы и кровоподтеки. На место происшествия вызвали следственно- оперативную группу, также начался поиск свидетелей.

— Местная жительница опознала в мертвом мужчине знакомого своего мужа. Росгвардейцы приняли решение осмотреть участок, на котором находился предполагаемый убийца, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. — Пройдя в дом на участке, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину в состоянии опьянения. На его одежде имелись бурые пятна, а у порога стояла обувь, которая, по словам хозяйки дома, им не принадлежала.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Им оказался 61-летний местный житель, ранее судимый за причинение смерти по неосторожности. Позже он признался в совершении убийства.

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