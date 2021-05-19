На примере Казани: чего ждать после появления платных парковок в Челябинске

Помимо паркоматов нужно ставить видеокамеры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Челябинска в очередной задумались о создании платных парковок в центре. Миндортранс даже опрос провел. 65% проголосовавших (а таких было всего 2000 человек из миллионного города) готовы платить за парковочное место, если его стоимость не будет завышенной. При этом 30% считает, что первые 20 минут оплачивать не нужно, а 61% выступили за то, чтобы инвалиды пользовались ими бесплатно.

На сегодняшний день проблема с парковкой возникает у 60% опрошенных, за упорядочивание парковок проголосовали 92%. Еще 85% заявили, что во время движения им мешают стоящие машины.

Эксперты в качестве положительного примера организации платных парковок приводят столицу Татарстана — там они появились несколько лет назад. Мы спросили, как это было у коллег из КП-Казань.

— Когда ввели в Казани платные парковки, поначалу это вызвало недовольство: «Почему мы должны платить?». Платные парковки начали отнимать много места — там, где раньше можно было проехать, появились ограждения. Из-за этого по началу, особенно в центре, было много пробок, — рассказал редактор КП-Казань Илья Стребков. — Потом постепенно, когда людской гнев стих, начали понимать, что доля хорошего в этом тоже имеется: есть куда поставить машину. Дальше платные парковки начали появляться не только в центре.

Стоимость парковки в Казани от 30 до 70 рублей в час, в зависимости от места.

— Некоторые, чтобы не платить, снимали или закрывали номера. Но сейчас везде ведется видеонаблюдение, — добавил Илья Стребков.

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