Стала известна причина, по которой глава Калининского района Челябинска не пришел на слушания по бюджету

Фото: «Гранада пресс» / youtube.com

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник не пришел на слушания по бюджету, которые прошли накануне. Горожане были возмущены таким поступком и проголосовали против отчета. В пресс-службе Калининского района уточнили, что глава не явился на слушания, поскольку отправился в сквер возле арены «Трактор».

— В сквере было выездное совещание по обращениям жителей района, — рассказали в пресс-службе Калининского района. — Сергей Колесник выслушал мнения жителей, их претензии, жалобы и предложения. Все это было запротоколировано, информация по итогам совещания появится на сайте в ближайшее время.

Из-за того, что вчерашние слушания были сорваны, Сергей Колесник решил обращаться в полицию. По его мнению, произошел акт экстремизма, и уже готовятся документы для обращения.

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