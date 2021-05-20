В Челябинске не оказалось ни одной легальной точки продаж мороженого и кваса

На пересечении улиц Гагарина с Дзержинского квасом торгуют рядом с мороженым. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске с приходом жары вырос спрос на мороженое и квас. Точки продаж освежающего напитка, к примеру, открываются в городе с завидной регулярностью и внешне вполне вписываются в дизайн-код. КП-Челябинск узнала в мэрии, в каких нестационарных торговых объектах (НТО) популярную в зной продукцию продают легально (спойлер: оказалось, ни в каких).

— Договоры на размещение нестационарных торговых объектов по продаже мороженого и кваса в Челябинске в соответствии с областным законом от 9 апреля прошлого года не заключались, — ответила на официальный запрос корреспондента КП-Челябинск заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

А этот ларек установили на улице Гагарина в районе остановки «Дом обуви». Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Речь идет о законе №131 о порядке и условиях размещения киосков, павильонов и ларьков на земле, находящейся в собственности Челябинской области или муниципалитета.

Редакции КП-Челябинск на момент подготовки публикации не удалось связаться с собственниками киосков кваса и мороженого. Но мы готовы озвучить их позицию.

Без освежающего напитка не оставят и прохожих на пересечении улицы Молодогвардейцев с Братьев Кашириных. Фото: Алена МЫЗГИНА

По данным мэрии, в Челябинске, согласно схеме размещения НТО, утверждены 1495 мест для их размещения. Лидируют на сегодняшний день продуктовые ларьки — 369, павильоны прессы — 180, общественного питания — 123 и цветы — 115. Дизайн-коду соответствуют 77 объектов.

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