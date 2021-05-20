Молодую мать из Челябинской области, зарезавшую своего первенца, отправили в колонию на 13 лет

Смерть ребенка наступила от резаных ран шеи

Челябинский областной суд вынес приговор 24-летней жительнице села Ларино Уйского района, зарезавшей своего ребенка. Женщина проведет в колонии общего режима 13 лет.

Страшная история произошла в 2018 году. У женщины не складывались отношения с отцом ребенка и его родственниками. Утром 18 декабря она набросилась на малыша. В это время муж был на вахте.

— В ходе судебного заседания подсудимая вину не признала и не смогла выразить свое мнение по предъявленному ей обвинению. При проведении предварительного следствия вину признавала частично, лишь в том, что в указанное время причинила своему малолетнему сыну смерть при помощи ножа, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщина заявила, что не осознавала своих действий из-за психического расстройства и настаивала на принудительном лечении. Однако, согласно заключению экспертизы, отклонений у женщины нет и не было. Психиатры заявили, что в то злополучное утро она не находилась в состоянии аффекта. Опасности для окружающих она не представляет, а значит может отправиться в колонию. Напомним, ранее рассматривалась версия, что у нее была постродовая депрессия — у молодой женщины это был первый ребенок.

Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru