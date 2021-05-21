Как Челябинск поставит новый скоростной трамвай на старые рельсы

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить строительство метротрамвая до 2024 года Фото: Ольга АНТОНОВА

В пятницу, 21 мая, губернатор Алексей Текслер презентовал проект достройки челябинского метро с его интеграцией в действующую трамвайную сеть. Четыре станции, 32 двух- и трехсекционных трамвая, пассажиропоток около 20 млн в год.

Но реанимация давнишнего проекта с его трансформацией — это часть глобальной работы; ниточка, которая распутает огромный клубок проблем, накопившихся в системе общественного транспорта в Челябинске.

Во-первых, предполагается построить 14,4 км трамвайных путей — надземных и подземных.

Во-вторых, город начнет развивать тему скоростного трамвая. Сейчас наши старенькие вагоны, средний возраст которых — 30 лет, в не пиковые часы движутся со скоростью 17 км/ч. Как пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, новые трамваи будут развивать скорость до 34 км/ч. Для их приоритета будет создана обособленная сеть путей — с помощью бордюров, разметки, дорожных знаков. Как подчеркнул губернатор, будет обособлено 95 % путей.

Уже в этом году началось строительство 25 трамвайных платформ высотой 30 см: пассажиры будут вышагивать из вагона не на дорогу, под колеса, а на новые платформы.

Модернизируют 22 тяговые подстанции; перестроят 2 трамвайных депо.

Скоростной трамвай в Челябинске будет полунизкопольный — учитывается состояние рельсового хозяйства. Разом заменить все 69 км трамвайных путей финансово нереально. Потому рельсы будут шлифовать и обтачивать колесные пары вагонов.

За 2-3 года планируется обновить троллейбусный парк, причем новые машины смогут часть пути проходить без тока, на аккумуляторах.

Продолжится закупка автобусов на экологически чистом топливе.

В миндортрансе сообщили, что в год челябинские маршрутки перевозят 210 млн пассажиров. Обновленная система общественного транспорта позволит уменьшить эту цифру в 1,5 раза. Плюс, рассчитывают эксперты, пересядут на новый транспорт и автолюбители.

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