На трассе в Челябинской области во время движения вспыхнула фура с покрышками

Фото: Вадим Козлов / vk.com

Сегодня вечером, 21 мая, на трассе Екатеринбург-Челябинск в Кунашакском районе на ходу загорелась фура, которая везла автомобильные покрышки. Водитель успел вовремя покинуть транспортное средство и попытался самостоятельно потушить пожар. Однако его попытки оказались безрезультатными.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на место происшествия из Кунашака выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава.

— Ситуацию осложнило то, что фура везла автомобильные покрышки. Из-за этого произошло частичное задымление трассы. Сотрудники ГИБДД там тоже работали – они занимались регулировкой движения. —сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание через несколько минут после прибытия на место происшествия. Пострадавших нет.

Также на месте пожара работал сотрудник отдела дознания. Предварительная причина возгорания — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства

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