Коронавирус продолжает убивать: в Челябинской области за сутки скончались семь человек

Для снижения числа заражений южноуральцев начали прививать в садах.

В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались семь человек. У шести пациентов ковид был основным заболеванием. Такие данные на 23 мая озвучили в министерстве здравоохранения региона.

При этом число выписанных превысило количество зараженных. За сутки болезнь смогли побороть 92 человека. Новых случаев заражений 88, школьников среди них. Таким образом, число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе составило уже 62 335.

Продолжают бороться с болезнью на данный момент 2698 человек.

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