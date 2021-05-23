Самый душный понедельник: в Челябинске жара решила побить температурный рекорд

Освежить сможет только прохладный душ. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинцы уже изнемогают от жары, а столбики термометров продолжают расти вверх. По данным челябинского гидрометцентра, понедельник, 24 мая, обещает стать самым жарким.

Начало рабочей недели для южноуральцев станет испытанием на выносливость как людей, так и систем кондиционирования. Ночью воздух станет прохладным, но всего до +18 градусов, а днем прогреется до +37.

Единственным спасением может стать небольшая облачность и ветерок, местами порывистый до 15-17 м/сек. В самом Челябинске жара будет такой же, а вот ветер тише — днем юго-западный, западный 7-12 м/сек.

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