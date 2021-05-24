В массовом ДТП с грузовиками на трассе М5 под Миассом погиб водитель

Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу/vk.com

На трассе М5 под Миассом столкнулись три грузовика. Авария произошла в 11-м часу вечера в пятницу, 21 мая. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Scania не рассчитал скорость и врезался в стоящий на обочине КАМАЗ, а затем его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с еще одним грузовиком марки Mercedes-Benz Actros.

— 67-летний водитель Scania скончался в течение суток, находясь в больнице, — рассказали в ОГИБДД по Миассу.

Все обстоятельства аварии поможет установить проверка.

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