В массовом ДТП с грузовиками на трассе М5 под Миассом погиб водитель

Фото: ОГИБДД ОМВД России по городу Миассу/vk.com
На трассе М5 под Миассом столкнулись три грузовика. Авария произошла в 11-м часу вечера в пятницу, 21 мая. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Scania не рассчитал скорость и врезался в стоящий на обочине КАМАЗ, а затем его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с еще одним грузовиком марки Mercedes-Benz Actros.
— 67-летний водитель Scania скончался в течение суток, находясь в больнице, — рассказали в ОГИБДД по Миассу.
Все обстоятельства аварии поможет установить проверка.
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