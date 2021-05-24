В минздраве рассказали, убьет ли аномальная жара в Челябинской области коронавирус

Казалось бы, при такой жаре ни один вирус не выживет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области уже почти месяц держится аномальная жара. Сможет ли солнце помочь в борьбе с распростарнением коронавируса — об этом на пресс-конференции в Granada Press рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

— В прошлом году мы все надеялись, что станет жарко, яркое солнце снизит вирулентность коронавируса и пандемия сама закончится. Но жизнь показала, что люди одинаково болели и летом, и зимой в сильный мороз, — пояснил Юрий Семенов. — Чтобы не было третьей, четвертой, пятой волны заболеваемости, нужно вакцинироваться. Тогда болезнь останется, но уже не в тех страшных объемах.

Юрий Семенов добавил, что сейчас в Челябинской области болеть коронавирусом стали меньше.

— Все с осторожностью говорят, что есть динамика снижения количества пациентов. Надеемся, что она будет устойчивой, — добавил министр. — Но коронавирусная инфекция никуда не делась, она есть. Люди по-прежнему болеют: кто-то бессимптомно, кто в легкой форме, кто-то в тяжелой. И наступит ли тот момент, когда коронавируса совсем не будет, будущее покажет. Пока же рекомендуем соблюдать все меры предосторожности — носить маску, соблюдать дистанцию и прививаться.

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