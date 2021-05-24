Для отдыха доступны шесть крупных пляжей: в Челябинске досрочно открыли купальный сезон

Изначально планировалось открыть купальный сезон 1 июня
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Администрация Челябинска решила досрочно открыть купальный сезон из-за аномальной жары, которая держится последние две недели. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова на своей личной странице в Instagram.
— В этом году официально откроем купальный сезон не 1 июня, а с 24 мая. Вода уже прогрелась до 22-24 градусов, — написала Котова. — Хорошего всем отдыха, и, пожалуйста, купайтесь только там, где это разрешено!
В рамках открытия купального сезона было оснащено и благоустроено 16 мест отдыха у воды, на которых дежурят матросы спасателей. Также открылись 3 новых муниципальных пляжа, всего их теперь шесть:
1. Озеро Смолино, Новороссийская 79.
2. Шершнёвское водохранилище, в районе улицы Худякова.
3. Шершнёвское водохранилище, в районе Изумрудного карьера.
4. Первое озеро, в микрорайоне Чурилово, на улиц Черничной.
5. Первое озеро, на переулке Мамина.
6. Озеро Смолино, улица Дачная.
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