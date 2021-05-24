Илону Маску предложили построить завод Tesla в Челябинской области

Илон Маск уже получил десяток предложений с просьбой построить завод в определенном регионе России. Фото: elonrmuskk / Instagram.com

На днях известный американский изобретатель Илон Маск озвучил идею о строительстве завода Tesla в России. Сразу после этого пользователи в Twitter начали предлагать ему лучшие места для реализации задумки. Житель Челябинска Дмитрий Закарлюкин стал в их числе — он объяснил Маску, почему следует построить завод Tesla на Южном Урале.

— Лучшее место для строительства завода Tesla в России — это Челябинск. 300 солнечных дней в году, космос выбрал нас в 2013 году (имеет в виду про падение метеорита — прим. ред.). В первый раз атом был разделен здесь. Подумайте об этом! — обратился к Маску челябинец.

Автомобили Tesla работают не на бензине или газу, а на электроэнергии. Одного заряда, как правило, хватает для того, чтобы проехать до 500 км. В США уже построена целая сеть заправочных станций для таких машин.

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