На комбинате в Магнитогорске обнаружили пять артиллерийских снарядов

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

На крупном предприятии в Магнитогорске при разгрузке вагонов обнаружили пять артиллерийских снарядов. На место срочно вызвали группу разминирования ОМОНа.

— Это были три 23-мм снаряда бронебойного действия, один 23-мм осколочный снаряд, а также один 100-мм артиллерийский снаряд с донным взрывателем бронебойного типа, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Оказалось, что боеприпасы привезли с металлоломом на переплавку. Снаряды вывезли с территории предприятия в специальном ящике и уничтожили.

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