«Все в дыму»: в полукилометре от жилых домов в городе в Челябинской области загорелась старая свалка

Сейчас тлеющую свалку заливают водой, а потом будут засыпать землей. Фото:Александр Курносов, Надежда Сафина/Аша VKурсе/vk.com

В городе Сим Челябинской области вчера , 24 мая, около 18:00 загорелась недействующая свалка в 500 метрах от жилых домов. В МЧС по Челябинской области сообщили, что огонь потушен, но на глубине мусор еще тлеет.

— Выезжали сотрудники МЧС и техника администрации города. Сейчас решается вопрос о привлечении дополнительных двух самосвалов и бульдозера для подвоза грунта, чтобы засыпать свалку землей. Пока тлеющий мусор заливаем водой, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Местные жители пишут в соцсетях, что свалка хоть и не действующая, но горит стабильно.

— Она уж лет 40 горит, пишет Артем.

— Утром город весь в дыму, — пишет Людмила.

Вчера вечером пожарный расчет из Сима также выезжал в соседний поселок Кропачево, где загорелись постройки рядом с многоквартирным домом.

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