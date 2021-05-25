Алексей Текслер о вакцинации: «Обращаюсь к жителям области: нужно сделать прививку»

Еще около 300 тысяч получили первый компонент Фото: Кирилл САДЫКОВ

В обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер остановился на развитии здравоохранения. Строить, реконструировать и ремонтировать нужно в сжатые сроки. Как, например, был за 74 дня возведен инфекционный центр в Малой Сосновке.

— Строить нужно так, чтобы гордиться своей работой, — сказал он.

Сейчас важная задача — вакцинироваться от коронавируса. Почти 230 тысяч жителей региона привились дважды, около 300 тысяч получили первый компонент вакцины. Но до сентября, для формирования коллективного иммунитета, нужно в разы больше. Привиться можно в ТРК и в СНТ. В поликлиниках и ФАПах.