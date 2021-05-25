В Челябинске осудили двух южноуральцев, избивших и убивших с особой жестокостью знакомого

Антон Ковальчук и Артем Велижанцев проведут в колонии 20 и 17 лет. Фото: Челябинский областной суд

На 17 и 20 лет в колонию строгого режима отправили 26-летнего Артема Велижанцева и 38-летнего Антона Ковальчука. 15 апреля они жестко избили, совершили действия сексуального характера и убили своего знакомого из села Казанцево Челябинской области. Вчера, 24 мая, Челябинской областной суд признал из виновными и огласил приговор.

15 апреля пьяные товарищи пришли в дом своего знакомого. Дома его не было, зато был брат хозяина.

— Из-за неприязни к односельчанину Велижанцев начал его избивать руками и ногами по голове и туловищу. К нему присоединился Ковальчук и также стал бить и пинать потерпевшего. Затем нападавшие продолжили наносить ему удары по голове и телу различными предметами: креслом, ножками и подлокотниками от него, деревянным ящиком, стеклянной бутылкой, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. — После этого, удерживая мужчину, совершили в его отношении действия сексуального характера. Далее Велижанцев обмотал вокруг шеи пострадавшего провод и начал его душить. Ковальчук в это время заткнул рот последнего кляпом и неустановленным предметом нанес глубокие раны на шее, от которых, в том числе, потерпевший скончался на месте преступления.

Антон Ковальчук свою вину признал частично. Фото: Челябинский областной суд

Тело погибшего обнаружил его брат, вернувшийся утром домой. Добавим, оба мужчины не женаты. Артем Велижанцев имеет среднее техническое образование, выполнял разные работы без официального трудоустройства, ранее не судим. Антон Ковальчук имеет среднее профессиональное образование, работал мангальщиком в кафе, ранее судим. Но у него малолетний ребенок, что суд принял во внимание.

На суде оба мужчины отрицали, что совершили насильственные действия сексуального характера. Велижанцев вину в убийстве признал, а Ковальчук только частично. Он настаивает, что мужчина умер не по его вине.

Артем Велижанцев пришел с повинной. Фото: Челябинский областной суд

Артему Велижанцеву зачлось, что он явился с повинной и участвовал в изобличении своего подельника. Учел суд и его состояние здоровья.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 17 лет Велижанцеву, на 20 лет — Ковальчуку. Последнему также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года после освобождения из колонии. С каждого взыскали по 700 тысяч рублей морального вреда в пользу брата убитого.

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