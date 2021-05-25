В Челябинске появится огромный спортивный город

Появление аквапарка челябинцы ждут уже много лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдельно в обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер остановился на развитии Челябинска. Помимо двух участков набережной, что появятся в городе в этом году (за филармонией и РК «Мегаполис») Текслер анонсировал строительство велодорожки вдоль реки от Северо-Запада до Ленинградского моста, который в откроется после реконструкции в 2022 году. По улице Энгельса построят мост через Миасс.

Упомянул глава региона и аквапарк, за строительство которого взялся частный инвестор. Аквапарк, напомним, появится на Северо-Западе, близ микрорайона Ньютон. Губернатор подчеркнул, что надеется на то, что, взявшись за важный для города проект, инвестор не подведет.

А еще большой спортивный город появится на Университетской набережной. Там на средства частных инвесторов построят аквапарк с искусственной волной, тренажерный зал, стадион, зал для занятий борьбой. Новый спортивный городок будет связан с Шершневским бором пешеходным мостом. Как сообщил глава региона, проектирование уже идет.