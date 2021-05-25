Следователи задержали отчима двухлетнего мальчика, умершего от сильных ожогов под Челябинском

Нанося ожоги, мужчина был пьян Фото: "КП" Архив

В Челябинской области задержали 34-лететнего мужчину, которого подозревают в убийстве пасынка. Трагедия произошла 23 мая в поселке «Западный».

— Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги 2-летнему пасынку. Через несколько дней ребенок скончался, — сообщает старший помощник руководителя регионального управления СКР Владимир Шишков.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и заключения под стражу.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Устанавливаются виновные должностные лица.

Мама мальчика, которому было 2 года и 7 месяцев, заявляла, что он обжегся горячей водой, когда мылся. Как писал ранее КП-Челябинск, семья стояла на учете как неблагополучная из-за пьянства. Мать была в 2011 году лишили родительских прав на старшего ребенка, которому сейчас 16 лет. В 2019 году ее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей второго ребенка, которого нашли с ожогами. У непутевой матери от мужчины, которого задержали, есть еще годовалый малыш.

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