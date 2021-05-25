В коттеджном поселке комфорт-класса Челябинской области произошел крупный пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В коттеджном поселке комфорт-класса «Нежный» под Магнитогорском во вторник, 25 мая, произошел серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в данную минуту подразделениям ведомства удалось ликвидировать открытое горение в административном здании на площади 600 «квадратов».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

— Открытое горение ликвидировано, но тушение здания продолжается, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — Горела кровля площадью 600 кв. м., пострадала отделка стен. В тушении было задействовано шесть автоцистерн. Из-за большой горючей загрузки и порывистого ветра подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара «1 БИС».

По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется и информация о причинах возникновения пожара.

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