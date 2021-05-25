На железной дороге в Челябинской области сошли с рельсов два вагона

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На железной дороге в Челябинской области сошли с рельсов два пустых вагона. По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня вечером, 25 мая, на станции Сыростан.

— Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, — В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Златоустовский транспортный прокурор.

По предварительным данным, сход вагонов произошел при производстве маневровых работ. Пострадавших нет во время инцидента нет. Что касается движения других поездов, то оно осуществляется в штатном режиме. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

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