Трагедией обернулось купание в неположенном месте для жителя Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Трагедией обернулось купание в неположенном месте для 53-летнего жителя Златоуста. Мужчина утонул, и только спустя сутки удалось найти его тело. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева

— 53-летний мужчина утонул днем 25 мая на одном из городских прудов, в необорудованном для купания месте, — рассказала Марина Яковлева. —Примерное место, в котором пропал из виду плывущий человек, спасателям показали очевидцы. Однако поиски с лодки до наступления сумерек результата не дали.

Сегодня к поиску привлекли водолазов. Они искали тело на разных глубинах около трех часов. Район поиска был расширен — в общей сложности обследовали 140 квадратных метров акватории.

— К 13:00 тело утонувшего мужчины было обнаружено на глубине более четырех метров, в 320 метрах от берега, — добавила Марина Яковлева. — Его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели призывают людей воздержаться от купания в необорудованных для этого местах.

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